台中家商改隸點燈 9旬老校友見證

台中家商改隸為市立，6日舉辦「改隸點燈暨揭牌典禮」，現場氣氛溫馨而熱鬧。（林欣儀攝）

今年元旦開始，台中市公私立高中改隸暨督導全由教育部轉移至台中市政府，台中家商6日特別舉辦「改隸點燈暨揭牌典禮」，特別的是，台中家商第7屆校友、高齡90歲的高池玉蓮也到場觀禮，見證了家商從市立、省立到國立，再轉移為市立的歷史軌跡。

揭牌活動上午在熱舞社與管樂社的精采表演中揭開序幕，緊接著，教育局長彭富源、台中家商校長林怡慧與現場來賓一同點亮「台中教育願景樹」，林怡慧說，未來將朝精緻多元、幸福全人、卓越創新三大面向持續努力。

在典禮舉行時，台中家商商經科主任高翠玲特別帶著她高齡90歲的母親到場觀禮，高翠玲說，媽媽是家商第7屆校友，當時學校名稱為「台中家政女學校」，知道學校改隸，特別要求與在校服務滿40年的女兒一同參加改隸儀式，要見證歷史的一刻。

(中時)