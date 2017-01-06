愛心剪髮健檢齊上陣 溫馨熱鬧好過年
農曆春節將至，中市西區民龍里6日舉辦多元愛心活動，義賣募集獨居老人愛心年菜及免費推拿、義剪健康檢查及贈春聯等服務，凝聚民間力量方便民眾年前整理門面及檢查健康，也做愛心幫助弱勢，讓大家好過年。
民龍里長吳國楨表示，民龍里在農曆年前舉辦愛心活動今年邁入第14年，結合民間企業及社區力量協助弱勢民眾好過年，最受矚目的是有1名國小女學童還將留多年長髮，捐給醫院為病患製作假髮。區長陳麗珠到場見證大小里民愛心，她指出，民眾享受免費剪髮、推拿及索取應景春聯，節省下來錢可捐助弱勢，健康活力過好年。
活動在和龍、民龍里聯合活動中心舉行，吸引民眾參加，現場熱鬧滾滾，有連鎖美髮店設計師到場義剪；社區擅長書法志工揮毫免費贈送春聯；華山基金會西區愛心天使站也設攤義賣食品及生活用品，為獨居老人募集愛心年菜；醫療機構到場提供量血壓、聽力及乳房攝影、子宮抹片等免費健康檢查服務。
活動還邀請書法志工李博仁等4人揮毫，現場免費分贈春聯，吸引婆婆媽媽大排長龍索取，提前分享過年的喜氣。
(中時)
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