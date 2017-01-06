NBA明星賽票選詹皇厄文領先 林書豪告急

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美國職籃NBA全明星賽投票初步結果今天公布，去年率克里夫蘭騎士奪隊史首座總冠軍的「小皇帝」詹姆斯和厄文暫居領先。布魯克林籃網的林書豪在東區後衛票選暫排第8，出線告急。

根據法新社，今年首週投票率比去年大增138%，達1110萬票。

第66屆NBA全明星賽將於2月19日在紐奧良（New Orleans）開打，球迷投票占50%，球員和媒體各占25%，總排名將決定代表東西區出征全明星賽的各5名先發球員。

曾12度入選明星賽的詹姆斯（LeBron James）目前以59萬5288票稱霸群雄。厄文（Kyrie Irving）拿下54萬3030票，暫居東區後衛球員之冠。林書豪以5萬9562票暫排東區後衛第8。

至於西區，在全明星賽每場平均砍進25.6分的杜蘭特（Kevin Durant）票數居前場球員之冠，金州勇士隊友帕楚利亞（Zaza Pachulia）獲得43萬9675票居次，柯瑞（Stephen Curry）暫居後衛球員之冠。1060106

(中央社)