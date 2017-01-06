陽岱鋼自由球員補償 火腿決定選錢

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陽岱鋼今年轉戰巨人，自由球員補償前東家火腿選擇全額補償金。(中時資料照 陳怡誠攝)

旅日好手陽岱鋼今年球季將轉戰讀賣巨人，前東家火腿將選擇自由球員的補償辦法，稍早曾有日媒分析火腿可選擇找尋左投或二壘手，不過如今確定，火腿選擇全額補償金，也就是陽岱鋼去年薪水的百分之60，約9600萬日圓(約2666萬新台幣)。

根據日職自由球員制度，陽岱鋼屬於B級球員，前球團可選擇年薪百分之60的補償金，或是1名球員加上年薪百分之40的補償金，火腿將如何選擇自由球員補償，引起外界關注。

如今確定火腿確定選擇全額補償金，不需補人，以去年陽岱鋼薪水1億6000萬日圓，百分之60為9600萬日圓，巨人球團將支付給火腿球團，火腿總經理吉村表示，已經通知巨人球團，這是球團做出綜合性的判斷。

(中時電子報)