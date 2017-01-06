菲任東協輪值主席 推6大優先項目

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菲律賓今年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，訂出6大優先項目，希望透過促進人民福利、區域和平等方式，推進菲律賓以及區域的利益。

菲律賓外交部次長馬納羅（Enrique Manalo）今天在馬拉坎南宮記者會上宣布，菲律賓於1月1日起正式接任東協輪值主席，而東協今年也正好達到成立50週年的里程碑。

馬納羅說，東協今年在菲律賓的主導下，主題為「合作促改變、與世界接軌」（Partnering for Change，Engaging the World），同時也訂出6大優先項目，希望推進菲律賓以及區域的利益。

這些項目分別為：以人為本、以人為中心；維護區域和平與穩定；加強海事安全與合作；以創新促成包容性成長；韌性與恢復力；以及成為區域主義的典範及全球參與者。

馬納羅說，為了落實這6大優先項目，菲律賓將主持上百場會議進行討論，包括4月與11月的兩場領袖級高峰會議。

菲律賓政府將於1月15日在總統杜特蒂的家鄉納卯市，舉辦「東協2017」啟動典禮，各會員國都將會派遣代表參加。

另方面，菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）也利用社群媒體來提升民眾對東協的了解，包括臉書（facebook.com/ASEAN2017）、推特（twitter.com/ASEAN2017）以及Instagram（@ASEAN2017）等網頁或帳號。1060106

(中央社)