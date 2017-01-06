陸21年前運鈔車搶劫殺人案偵破
中國大陸廣東省番禺運鈔車搶劫殺人案偵辦長達21年之久，終於宣告完全偵破，最後2名嫌犯近日在雲南落網。
羊城晚報今天報導，廣州公安當局上午公布了2名嫌犯落網的消息。
報導指出，5名手持手槍的歹徒1995年12月22日上午，在番禺易發商場附近一家銀行前搶劫運鈔車，搶走人民幣1320萬元和港幣241萬元現金，過程不到1分鐘。
歹徒在搶劫時相當兇狠，連開數槍殺害了1名押款員。案發後，省公安廳指示全省追查案件，而現場勘查顯示，歹徒共開了9槍。
報導表示，這是大陸自1949年以來最大的武裝劫鈔案。
之後，公安機關通緝多名嫌犯，他們是陳恂敏、陳海強、何偉光、何永新、袁長榮、吳兆全、何冬海。
報導指出，自1996年1月1日起，警方陸續拘捕多名嫌犯並查獲部分贓款，這些贓款有些被沉放在水底裡，有些被藏在祖墳內。
最後2名落網嫌犯為陳恂敏和陳海強，其中陳恂敏被指控是主謀。1060106
(中央社)
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