雲林農村孩子 獲沙國大學全額獎學金

來自雲林縣農村的王健祐（左），將在下週前往阿卜杜拉國王科技大學攻讀博士，他6日回到母校興大附中與學弟妹座談，興大附中校長陳勇延（右）代表全校師生送上祝福。中央社記者廖壬楷攝 106年1月6日

「永遠不要忘記栽培自己的天賦」，來自雲林縣農村的王健祐，將在下週前往阿卜杜拉國王科技大學攻讀博士，他今天回到母校興大附中與學弟妹座談，「希望大家勇敢跨出第一步」。

國立中興大學附屬高級中學輔導室每年都辦理數十場校系和職涯介紹的「生涯導航講座」，邀請正在就讀國內外頂尖大學，和各領域學有專精、已在社會上奉獻所學的學長姊，回校介紹學系和職業內容，讓學弟妹們對大學校系和職場現況有最深入的了解。

今天興大附中「生涯導航講座」，邀請到申請阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)博士研究全額獎學金、同時也是興大附中第五屆校友的王健祐到校，分享申請入學的準備技巧與經驗，讓學弟妹可以從中汲取寶貴的成功經驗。

大學、研究所主修藥理學(含中草藥藥理)、藥劑學、儀器分析的王健祐，在高中時期不但沒有補習，成績都保持在班級前三名，最後還以全班第二名畢業。

「務農的父母親當初一聽到我要到沙烏地阿拉伯念書，相當擔心，因為他們覺得那是戰亂不斷的地方」，今年26歲、出生於雲林縣莿桐鄉農村的王健祐說，學歷不高的父母親，從小就讓孩子隨興趣發展，「或許是因為他們不懂，才讓我有探索的空間」。

王健祐表示，雖然父母親的學歷並不高，可是很幸運因為這樣的環境，讓自己學會獨立自主、不卑不亢的個性，更因為他們的支持，才能在追求學業的路途上沒有後顧之憂，感謝家人這一路上的支持，期許自己能夠繼續精進向前。

「人生永遠不要忘記栽培自己的天賦」，王健祐說，不要抱怨命運好壞，很多緣分操之在己，成事於一念善心，懷抱夢想有機會就要去實現，不要讓自己留下遺憾，沒有人知道未來會怎麼樣，但「Don't limit yourself」。

興大附中校長陳勇延表示，興大附中雖創校短短16年，但校友早已在社會上嶄露頭角。學校更善用同儕典範的影響力，辦理豐富多樣的學長姊傳承講座和活動，給予在校學弟妹正向的示範與鼓勵。

陳勇延也代表全校師生，送給王健祐「興大附中限定版平安御守」，希望在異鄉求學的他，能隨時感受到母校的溫暖，也期勉他順利完成博士學位，返鄉造福鄉里。

阿卜杜拉國王科技大學成立於2009年9月，是沙烏地阿拉伯首所國際性、研究型大學，並擁有世界頂尖的科研設備和實驗室。1060106

(中央社)