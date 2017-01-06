下坡煞不停 竊賊開贓車撞死車主遭起訴
竊賊邱文忠偷車失風，卻開著大貨車把試圖以機車攔下大貨車的被害人陳憲斌撞成重傷後，送醫不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴邱文忠。
竊車集團成員邱文忠在去年7月28日凌晨三時許，與同夥持扳手行竊停放於樹林區東大街的大貨車，車主陳憲斌發現後，趕緊騎機車並在四維路追上貨車後，試圖以機車攔阻，沒想到邱文忠並未煞停，反而從後方推撞機車，導致陳男夾在車底無法及時脫困，經送醫後仍於10月15日因敗血性休克死亡。
樹林警方據報，循線將涉及竊車的蔡榮祥、朱為民及失風後，開車推撞導致被害車主陳憲斌傷害致死的邱文忠逮捕報案。
邱文忠在偵查庭中供稱，他以煞車前進方式撞上陳憲斌的機車，想要藉機落跑，並非故意加速撞人；檢警勘驗發現大貨車的手煞車確已拉起，且事發地點為下坡路段，大貨車無法煞停，認定邱文忠並無殺人犯意，今日依傷害致死及竊盜等罪嫌起訴；竊車集團成員蔡榮祥、朱為民等人則依竊盜罪嫌起訴。
(中時)
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