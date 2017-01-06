元保宮攜手三森集團 萬份沉香祈福錦囊免費拿

陳三榮（右）表示，今年春節期間，元保宮與三森集團攜手，首度推出上萬份的沉香祈福錦囊，提供香客免費索取。（圖／曾麗芳）

陳三榮（右）表示，今年春節期間，元保宮與三森集團攜手，首度推出上萬份的沉香祈福錦囊，提供香客免費索取。（圖／曾麗芳）

位於台中市北區梅川西路的「元保宮」，供奉保生大帝，是當地信徒祈求身體健康、身心平安而興建，擁有200多年的歷史、至今香火鼎盛。今年春節期間，元保宮將與三森集團攜手合作，首度推出上萬份的沉香祈福錦囊，提供香客免費索取。1月28日、大年除一上午10時10分，現場發放、發完為止。

元保宮總幹事賴振聲表示，創建於清朝乾隆年間、西元1791年，當時是從泉州來台先民跟當地人士，感念主祀保生大帝神威顯赫，保佑信徒身心平安而興建，至今已成為地方信仰中心。

企業總部位於台中市的三森集團，是全球最大沉香原料供應商，有著助人、救地球的企業使命。三森集團董事長陳三榮表示，錦囊中除了有保生大帝的靈籤之外，還有在宋朝即有「一兩黃金一兩沉」稱號的沉香片，希望在未來一年當中，能夠全方位的守護各方信眾百姓。

陳三榮表示，沉香被譽為「眾香之首」、「香中之王」，自古以來就是珍貴稀有之物，而人類使用沉香的歷史超過千年；在本草綱目中更記載了許多沉香在藥用上的功效，沉香無論在人類精神文明及醫藥發展上，都扮演著重要的角色，也適合大家祈求以庇佑全年順遂的平安御守。

(工商)