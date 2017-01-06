元保宮攜手三森集團 萬份沉香祈福錦囊免費拿
位於台中市北區梅川西路的「元保宮」，供奉保生大帝，是當地信徒祈求身體健康、身心平安而興建，擁有200多年的歷史、至今香火鼎盛。今年春節期間，元保宮將與三森集團攜手合作，首度推出上萬份的沉香祈福錦囊，提供香客免費索取。1月28日、大年除一上午10時10分，現場發放、發完為止。
元保宮總幹事賴振聲表示，創建於清朝乾隆年間、西元1791年，當時是從泉州來台先民跟當地人士，感念主祀保生大帝神威顯赫，保佑信徒身心平安而興建，至今已成為地方信仰中心。
企業總部位於台中市的三森集團，是全球最大沉香原料供應商，有著助人、救地球的企業使命。三森集團董事長陳三榮表示，錦囊中除了有保生大帝的靈籤之外，還有在宋朝即有「一兩黃金一兩沉」稱號的沉香片，希望在未來一年當中，能夠全方位的守護各方信眾百姓。
陳三榮表示，沉香被譽為「眾香之首」、「香中之王」，自古以來就是珍貴稀有之物，而人類使用沉香的歷史超過千年；在本草綱目中更記載了許多沉香在藥用上的功效，沉香無論在人類精神文明及醫藥發展上，都扮演著重要的角色，也適合大家祈求以庇佑全年順遂的平安御守。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。