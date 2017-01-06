陸持續施壓拉美 宏國大使：邦交不能仰賴總統一人

總統蔡英文7日出訪中南美洲4個友邦，外傳宏都拉斯與我邦交出現鬆動。宏都拉斯駐台大使謝拉出面駁斥並強調，兩國邦交鞏固。不過，他坦言，中國大陸在中南美洲壓力始終存在，台宏必須創造「堅實基礎」，加強對宏國等中南美洲投資，深化彼此關係，避免邦交因政黨輪替而受總統一人意志影響。

宏國總統葉南德茲去年10月曾到訪台灣。據悉，外交部在規畫蔡總統出訪行程時，並未放入宏都拉斯，但蔡總統得知後不悅，並說她已經答應宏國總統葉南德茲要訪問宏國，因此要求加入，並列為首站訪問地點。而國安踩線團先行前往視察訪問3個地點後，回程於休士頓時，臨時被要求前往宏國場勘。

謝拉指出，希望台灣到宏國投資是創造雙贏，非外界誤解的金援外交，而是藉由台商到宏國投資，創造就業機會，進而影響政府的決策，減少邦交受總統個人意志影響。

他舉例，若有50家台商到宏國投資，每1家可創造不少的工作機會，每1位工作者背負一個家庭，若決策者有意轉向他國時，就會面對群眾失業不滿而上街的壓力。

謝拉表示，台灣力推新南向政策，但東南亞國家既與台灣無邦交國，又面臨中國大陸壓力，倒不如將重心擺在與台灣為盟友的中南美洲國家，「其他中南美洲國家也如此認為」。

對於不斷傳出兩國邦交鬆動的消息，他說，不明白為何宏國被點名，這消息傳回宏國時，內部也很擔憂無根據的謠言傷害兩國邦誼。

對於蔡總統「英捷專案」，他指出，宏國非常歡迎蔡總統的到來，同時，他也將回宏國1個月時間，從蔡總統到訪的第一天，他將陪同4家台商考察宏國商機，直到28日回台。目前已有10家台商在宏國設廠，而他在2年駐台任內已陪同台商赴宏國考察6次。

他說，兩國可發展的商機，包含咖啡、製鞋、農業、牛肉等產業，他期待未來台灣進口宏國牛肉，台灣也正在協助讓宏國牛肉符合標準。他指出，台宏早已簽署自由貿易協定（FTA），而台灣可在宏國設廠，並透過宏國對外的FTA，享受出口至美國、加拿大、歐洲等大國優惠。

(旺報)