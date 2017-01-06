轉運站夯！連鎖品牌搶商機 麵飯大比拚

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微風台北車站門市限定外帶「牛丼便當」，提供外帶現做熱食，滿足消費者味蕾，售價125元。（圖片提供／本場香川 宮武讚岐烏龍麵）

為期20天的「統一麵快閃立食店」以木質色為主色調，搭建仿日式傳統屋瓦，懷舊氛圍帶領消費者穿越時光。（徐力剛攝）

即日起至1月25日止，「統一麵快閃立食店」每日限定午餐時段（12：00~14：00）、晚餐時段（17：30~19：30）提供現煮統一麵肉燥風味麵，兌換總數量每日每一時段100碗，單日總計200碗。（徐力剛攝）

「統一麵快閃立食店」憑發票明細兌換一碗現煮肉燥口味統一麵，內含青菜與蛋包。（徐力剛攝）

民以食為天，主食米飯、麵食不可少，日本排隊名店「本場香川 宮武讚岐烏龍麵」今日於微風台北車站2F開設全台第3間分店，推出限定外帶牛丼便當，統一麵也於台北市府轉運站1F推出全台首間「統一麵快閃立食店」，搶攻轉運客源商機。

「宮武讚岐烏龍麵」提供乾、溼2種麵食吃法，「牛肉高湯烏龍麵」湯頭以鯷魚乾、昆布、鰹魚，佐以自家特製溫烏龍醬調製，麵糰經揉製、醒麵工法，彈牙烏龍麵與高湯在口中混合，鹹而不膩口，迸出全新好滋味。

外帶「牛丼便當」微風台北車站門市即日起限定販售，將牛肉片、洋蔥絲、泡菜與半熟蛋鋪在熱騰騰白飯上，香氣逼人。

連鎖品牌「統一麵」看準轉運站人超商機，首間「快閃立食店」於台北市府轉運站登場，即日起至1月25日止，為期20天，於台北市府轉運站7-ELEVEN市捷店購買3件不限風味（肉燥、鮮蝦、肉骨茶與蔥燒牛肉口味）袋裝或碗裝統一麵，最精省銅板價僅54元，憑購買發票明細於快閃立食店免費兌換現煮「統一麵肉燥風味一碗」。

統一企業食品部經理蘇宏仁表示，2016整體泡麵市場規模較先前些微成長，產值約105億台幣，以整體市佔率來看，統一麵約4成、維力麵約2成。2016年統一麵年銷售量超過8500萬包，成長約10%以上，其中以肉燥口味泡麵產品銷售量最佳，約佔整體業績一半以上。

(中時)