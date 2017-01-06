轉運站夯！連鎖品牌搶商機 麵飯大比拚
民以食為天，主食米飯、麵食不可少，日本排隊名店「本場香川 宮武讚岐烏龍麵」今日於微風台北車站2F開設全台第3間分店，推出限定外帶牛丼便當，統一麵也於台北市府轉運站1F推出全台首間「統一麵快閃立食店」，搶攻轉運客源商機。
「宮武讚岐烏龍麵」提供乾、溼2種麵食吃法，「牛肉高湯烏龍麵」湯頭以鯷魚乾、昆布、鰹魚，佐以自家特製溫烏龍醬調製，麵糰經揉製、醒麵工法，彈牙烏龍麵與高湯在口中混合，鹹而不膩口，迸出全新好滋味。
外帶「牛丼便當」微風台北車站門市即日起限定販售，將牛肉片、洋蔥絲、泡菜與半熟蛋鋪在熱騰騰白飯上，香氣逼人。
連鎖品牌「統一麵」看準轉運站人超商機，首間「快閃立食店」於台北市府轉運站登場，即日起至1月25日止，為期20天，於台北市府轉運站7-ELEVEN市捷店購買3件不限風味（肉燥、鮮蝦、肉骨茶與蔥燒牛肉口味）袋裝或碗裝統一麵，最精省銅板價僅54元，憑購買發票明細於快閃立食店免費兌換現煮「統一麵肉燥風味一碗」。
統一企業食品部經理蘇宏仁表示，2016整體泡麵市場規模較先前些微成長，產值約105億台幣，以整體市佔率來看，統一麵約4成、維力麵約2成。2016年統一麵年銷售量超過8500萬包，成長約10%以上，其中以肉燥口味泡麵產品銷售量最佳，約佔整體業績一半以上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。