解放軍新型輕戰車入列服役

在廣西某車站被捕捉到的野生中共輕戰車。（網路照片）

美國軍事專家費雪（Richard Fisher），在投給《詹氏防衛周刊》的文章中指出，潛望鏡設計類似於99A2的中共輕型戰車已經進入解放軍部隊服役。

費雪表示，此款式戰車的照片首度出現於2001年。去年12月底，就有大陸網友在廣西的一座火車站拍到了這批輕型戰車的照片。這一批輕戰車根據費雪的評估，應該是要經由火車運往解放軍在華南地區的部隊。他指出，此款戰車約35噸，裝備一座自動填裝能力的105mm砲，並且由三名組員操作。105mm砲可用於發射反戰車砲彈與飛彈。

(中時電子報)