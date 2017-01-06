酒店女公關求償16萬月薪工作損失 法院這樣判

被各界認為收入多金的酒店女公關，薪水究竟有多少？新北地院一紙判決，洩露了33歲的酒店女公關，居然可領高達160K的月薪，不僅遠勝大學教授，更與部長級的19萬元月薪相距不遠。

33歲的陳姓酒店女公關因故遭男友毆傷，害得她因臉部、手部掛彩休養14天，事後陳姓酒店女公關除與男友分手、提出傷害告訴，並檢具每個月的存款交易明細，以「月入16萬元」為基準，向男友求償共9萬元的14天工作損失。

陳女庭訊時自承在某酒店擔任女公關，並提出2015年7月到2016年7月間的存款交易明細，證明每個月確實都有16萬元的現金入帳，但陳女雖提出每月都有固定匯款入帳依據，卻又不願證實這筆錢是由酒店匯入的薪資所得的詳細資料，也無法證明自己挨揍後休養14天的事證。

她的林姓前男友也證實，陳女確實在酒店擔任女公關，但薪水應該沒有高達16萬元之譜，且受傷休養日也沒有14天。

新北地院審理後，將陳女不能工作之期間由14日減為10日；至於薪資部分，雖然陳姓女公關提出存款交易明細，堅稱自己領有16萬元月薪，但法院以行政院核定之2015年度基本工資每月20008元做為請求薪資依據，今日判決陳姓酒店女公關只能獲賠6669元的工作損失。

(中時)