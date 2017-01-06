學測統測在即 溪湖高中考生祈福「包高中」
高三學子即將面對學測及四技二專統測挑戰，溪湖高中與家長會今天特別為他們舉辦「祝福包高中」活動，除了送包子、蛋糕、粽子與文昌筆，校長楊豪森還帶著學生朗誦《包高中詞》，既有創意也有趣。
溪湖高中這場祈福活動主題「三更燈火五更雞．一鳴驚人天下知」，會場掛著五顏六色的繁星祈福卡，學校及家長會也特別到媽祖廟為每位學生祈來文昌筆，家長會長洪祥仁更代表致贈「包、高、中」3樣禮物。
校長楊豪森預祝學生金榜題名，高聲朗讀《包高中詞》，全文為「台大、科大欲進何從進；包個粽子替。皮在包子外；肉在粽子裡。我們密密祝福；你們需密密珍惜。肉包子是台大；蛋糕是台科大、甜粽子是榜首；鹹粽子是狀元。還有說不盡的第一志願，把串串粽子包到底。」，學生聽得都覺得有創意。
緊接著15個班級學生，也激昂宣示勇赴試場的決心，學生們創作的詞句有「吃肉粽，大學躺著就能中」、「吃肉包、吃肉粽、包我猜題全都中」以及「奮戰120天，為了我們的美好明天」等。
活動最後，學生們將寫上第一志願的祈福氣球，搭配著環保祈福天燈一起施放，場面相當熱鬧。
(中時)
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