環保當紅! 美CES展上各款電動車爭奇鬥艷

日產汽車在今年CES大展中新推出新款電動車BladeGlider。（圖/美聯社）

隨著近年來對環保與再生能源的呼聲愈來愈高，讓全球各大車廠開始卯足全力投入研發電動車與自動駕駛技術。在今年賭城拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的國際消費性電子大展（International Consumer Electronics Show）中，包含日本的豐田（Toyota）、本田（Honda）和日產（Nissan），以及歐美系統的克萊斯勒（Chrysler）和寶馬（BMW）無不推出新款電動車或是概念技術，讓這些集尖端科技與走在潮流前頭的車款，搶佔各大媒體與粉絲的注意力。

據今日美國網（USA Today）報導，昨日盛大開幕的國際消費性電子大展，吸引全數無數間科技與新創公司參加，各家廠商無不卯足全力在展覽上搶佔媒體與大眾的目光。其中除了能隨身攜帶的相關個人科技產品外，就以各家車廠新推出的多款概念電動車與自駕技術最吸引注意。無論是大陸樂視集團新推出FF91、日產推出BladeGlider和Leaf兩款電動車、福斯（Volkswagen）推出的I.D.電動車和豐田集團號稱能判讀車主情緒的Concept-i電動車，其極為酷炫的外型和可預期的未來性，都讓人眼睛為之一亮。

本田集團則是推出未來單人座的電動機車。（圖/美聯社）

德國車廠寶馬也推出新款電動概念車。（圖/美聯社）

克萊斯勒在今年CES大展推出自駕技術體驗。（圖/美聯社）

大陸新創企業樂視與美國車廠合作，在今年CES大展新推出名為FF91的電動車。（圖/美聯社）

豐田汽車最新款電動車Concept-i，號稱能讀懂駕駛的心情。

一年一度的全球盛事- 美國拉斯維加斯的國際消費性電子大展，今年迎來科技界4大焦點：尺寸愈來愈大的數位電視、自動駕駛（self-driving）科技、虛擬實境（VR）以及個人化的數位幫手產品。相信在各家廠商激烈競爭和構思下，能為人們建構一個更方便且美好的世界，讓科技真正能融入你我的生活之中。

(中時電子報)