環保當紅! 美CES展上各款電動車爭奇鬥艷
隨著近年來對環保與再生能源的呼聲愈來愈高，讓全球各大車廠開始卯足全力投入研發電動車與自動駕駛技術。在今年賭城拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的國際消費性電子大展（International Consumer Electronics Show）中，包含日本的豐田（Toyota）、本田（Honda）和日產（Nissan），以及歐美系統的克萊斯勒（Chrysler）和寶馬（BMW）無不推出新款電動車或是概念技術，讓這些集尖端科技與走在潮流前頭的車款，搶佔各大媒體與粉絲的注意力。
據今日美國網（USA Today）報導，昨日盛大開幕的國際消費性電子大展，吸引全數無數間科技與新創公司參加，各家廠商無不卯足全力在展覽上搶佔媒體與大眾的目光。其中除了能隨身攜帶的相關個人科技產品外，就以各家車廠新推出的多款概念電動車與自駕技術最吸引注意。無論是大陸樂視集團新推出FF91、日產推出BladeGlider和Leaf兩款電動車、福斯（Volkswagen）推出的I.D.電動車和豐田集團號稱能判讀車主情緒的Concept-i電動車，其極為酷炫的外型和可預期的未來性，都讓人眼睛為之一亮。
一年一度的全球盛事- 美國拉斯維加斯的國際消費性電子大展，今年迎來科技界4大焦點：尺寸愈來愈大的數位電視、自動駕駛（self-driving）科技、虛擬實境（VR）以及個人化的數位幫手產品。相信在各家廠商激烈競爭和構思下，能為人們建構一個更方便且美好的世界，讓科技真正能融入你我的生活之中。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。