蔡總統過境 司徒文：台美都想避免問題
前美國在台協會台北辦事處長司徒文今天表示，他認為總統蔡英文出訪過境美國，台灣跟美國政府都想避免問題，畢竟中國大陸給台北很大的壓力，現在沒有人想要更大的問題。
司徒文（William A.Stanton）下午出席「Taiwan Sentinel台灣守望」網站上線記者會，會後受訪時，媒體詢問，蔡總統過境美國時是否有可能跟美國總統當選人川普團隊見面？
司徒文表示，他沒有內幕消息，但現在台灣政府跟美國政府都想要避免問題，因為中國大陸已經給台北很大的壓力，如果有接觸，應該是秘密與美國新政府的朋友或幕僚見面，「現在沒有人想要更大的問題」。
司徒文說，他剛開始聽到川普與蔡總統通電話時覺得很高興，台美關係可能有所突破，但「以後不一定」。
他說，川普對台灣與中國大陸的政策讓他覺得「糊塗了」，有時候川普感覺想要跟台灣建立良好關係，所以接受與蔡總統通電話，但有些時候川普的談話讓他感覺若可以從中國大陸得到一些好處，就可以放棄台灣，「我懷疑他（川普）的目標，所以我沒有那麼高興」。1060106
(中央社)
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