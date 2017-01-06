桃連區免試入學 模擬選填8日開始

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為了讓桃連區家長與學生熟悉免試入學志願選填，8日中午12時起至16日下午5時止，辦理第一次「試模擬志願選填」，學生也可以上網查詢個人積分序位區間。

桃園市政府教育今天表示，桃連區（桃園、連江）的「試模擬志願選填」，將從8日中午12時起至16日下午5時止進行，學生及家長可提早熟悉免試入學作業流程與系統操作。選填完成後交由免試入學主辦學校楊梅高中進行入闈分發，2月13日提供分發結果與分析資料供親師生參考。

教育局表示，學生也可以從8日中午12時起，上網查詢不含志願序積分的總積分所產生的個人序位區間，並參考網站公告的高中職、五專招生科別與名額，進行志願試選填。

教育局表示，國中端完成積分上傳後，系統將產生個人序位區間供學生參考，本次個別序位區間仍延用104年教育部規定，以不少於100人來劃定學生的序位範圍。

教育局指出，試分發結果僅為參考，非最後學生升學錄取結果，請家長勿將本次試分發結果當成最後結果，應與孩子共同檢視志願選擇狀況、積分是否有再改善空間等，以期在今年6月20日開始正式選填時，錄取最適合自己的第一志願。1060106

(中央社)