汐止寵物店爆頭殺妻 家暴男良心未泯免死

居住在彰化男子施信誠，懷疑潛姓妻子趁他服刑間移情別戀，去年3月間，北上到新北市汐止區的寵物店持槍擊斃妻子。開庭時，施希望法官判他死刑，又嗆告訴代理人，「如果被害人再活一次，我直接殺她一次」，士林地院審結，認為施雖犯後態度不佳，但曾想要與死者生兒育女，仍深愛妻子，良心未泯，判決無期徒刑。

施曾多次毆打潛女，2014年8月，放棄原本在彰化開的寵物店，躲到新北市汐止區，受雇於一間寵物店。1年多後，施出獄後觀看自家錄影監視畫面，發現潛與陌生男子深夜同進出，因而醋勁大發，又懷疑潛墮胎打掉自己的孩子，去年3月，持槍北上，到潛工作的寵物店，質問是否願意一同回家。

監視器畫面，施進入店內後，遭潛拒絕用力甩開手臂，盛怒之下朝臉部開1槍，倒下之後，又開第2槍，但因卡彈沒有擊發，整個殺人過程短短17秒，他確定妻子倒臥血泊才逃離現場，5天後在嘉義遭警方逮捕。

施辯稱，攜帶槍枝北上是要「保養」槍枝，拿槍出來是「嚇嚇他」，因為被手撥開，才不小心擊發。被捕後，施哭泣地說「不記得他有沒有擊發槍枝，他本來要和她白頭到老，他很愛她。」希望自己被判死刑「總要還人家1個公道」。

施開庭時，當庭嗆告訴代理人「如果死者的妹妹敢來，一樣打死！」坦承槍是他開的「她再活一次，我直接殺她一次」，還用手比槍的姿勢，背誦小姨子住家地址，嚇得律師說，會告訴家屬不要來開庭。

法官認為，縱使他犯後態度不佳，行兇時再三確認被害人是否死亡，以「行刑式」槍決，手段兇殘。但從他出獄後傳給妻子的簡訊「寶貝老婆，期待妳能早日回家，這個家才是妳的舞台，快回家吧！我的好老婆。」內容不乏憐愛之情，還試圖要挽回婚姻，對於共同生兒育女有所期待，希望用死刑來彌補過錯，足認為他人性尚未全泯，並非秉性兇殘、窮兇惡極之徒。

法院判決施無期徒刑，併科罰金8萬，褫奪公權終身。施到庭聆聽宣判，當場告訴法官，他早上沒有吃藥，現在不舒服，希望能早點回看守所。審判長諭知法警處理，而施則滿臉脹紅還押看守所。

(中時)