股指期貨鬆綁 最快或在1月宣布

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澎湃新聞引述知情人士指出，股指期貨鬆綁已得監管部門的初步同意，最快或在本月宣布。

報導稱，大陸國務院授與證監會較大的自主權力，周五將是證監會發布會，而下一個周一就會正式開放，可能日期將在本月16日或23日。

(工商)