西安市委前常委鍾健能 被開除黨籍
據陝西省紀委消息，日前陝西省紀委對西安市委原常委、組織部部長鍾健能違反換屆紀律問題進行了立案審查。
經查，鍾健能嚴重違反政治紀律和政治規矩，嚴重違反組織紀律和換屆紀律，在中央和省委三令五申嚴明換屆紀律的情況下，肆意妄為，在省委換屆考察前向多人拉票；違反廉潔紀律，收受他人所送提貨卡並送給其中個別拉票對象，其行為已構成嚴重違紀，且屬於頂風違紀，性質嚴重，影響惡劣。
陜西紀委消息指，依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經省紀委常委會審議並報省委批准，決定給予鍾健能開除黨籍、行政撤職處分，降為主任科員。
(旺報)
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