高雄第一殯儀館第一停車場 16日起收費

我要評比

高雄第一殯儀館(三民區殯儀館)停車場目前因未收費，使得許多車主將車輛長期停放於殯儀館停車場，占用停車格，造成欲至殯儀館辦理喪葬儀式的民眾或業者車輛無位可停，而任意停於路旁，致縮小通行空間，車流不能紓解，成為交通壅塞的瓶頸。

高雄市殯葬管理處為有效解決停車格遭長期佔用情事，提高停車格周轉率，訂106年1月16日起委由市府交通局開始停車收費管制，希望引進交通局停車管理的專業能力，有效重整殯儀館停車場停車秩序，紓解吉日殯儀館周邊交通問題。

民政局長張乃千表示，考量殯儀館停車場由免費改為收費，將以循序漸進方式，讓市民逐漸接受，故殯儀館停車場收費將於每日上午7時至下午1時，採計次收費，每6小時收費1次，每次收費30元，比起台北市殯儀館停車場1小時收費50元或新北市、台中市殯儀館停車場1小時30元，收費可謂相當低廉。

另覆鼎金公墓遷移後，殯管處於近冷凍寄棺大樓之半山腰處正在整地，規畫200個停車格，預計106年1月開放，該地停車免收費，參加告別式的市民如欲免費停車，可停放此處。

另殯管處呼籲，第一殯儀館園區道路及停車場已公告納管為道路範圍，視為道路之延伸，非停放限停車輛或未將車輛停放於停車格內者，高雄市政府警察局得依「道路交通管理處罰條例」相關規定取締，請民眾勿再違規停放車輛，共同維護車行順暢。

(中時)