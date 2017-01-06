入閣聲不斷 林聰賢：還沒到這個階段
總統蔡英文將出訪中美洲友邦，宜蘭縣長林聰賢隨同前往。盛傳林聰賢是未來內閣人選，林聰賢今天說，謝謝宜蘭縣民的栽培，目前應該還沒到達這個階段。
蔡總統7日起展開「英捷專案」，出訪中美洲友邦國家，而林聰賢在隨同出訪名單中。
林聰賢今天受訪指出，這次很意外在總統出訪的名單上面，除了感到非常榮幸之外 這也是非常重要的學習歷程，他尊重總統府相關安排。「對於大家想要幫我找頭路這件事情，我還是謝謝大家的指教」。
至於媒體問到總統或行政院長林全是否詢問過相關訊息？林聰賢說，目前應該還沒到達這個階段，謝謝大家的關心。
對於蔡總統上任後，入閣傳聞不斷，林聰賢表示，這要謝謝宜蘭縣民的栽培，這一定是宜蘭在全國方面都能夠讓大家覺得宜蘭品牌，不管是民進黨執政或不同政黨執政都是重要的場域，他對此非常感到驕傲。
媒體詢問若有機會願不願意承擔？林聰賢只回答「謝謝，謝謝」。1060106
(中央社)
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