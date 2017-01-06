萬金石馬拉松跑衣亮相 侯友宜處女秀

2017新北市萬金石馬拉松首次跨界邀請知名設計師方序中操刀設計跑衣，6日正式亮相，副市長侯友宜（右）獻出跑衣展示處女秀，並邀請「正能量女神」Rima為推廣大使擔任走秀嘉賓。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真 106年1月6日

2017新北市萬金石馬拉松首次跨界邀請知名設計師方序中操刀設計跑衣，今天正式亮相，副市長侯友宜長獻出跑衣展示處女秀，並邀請「正能量女神」Rima為推廣大使擔任走秀嘉賓。

侯友宜表示，萬金石馬拉松連續3年獲國際田徑總會（IAAF）「銅標 (BRONZE) 」認證，2017年將以「銀標 (SILVER) 」規格打造更勝以往的賽事品質，並申請IAAF審查，期待萬金石超越銅標邁向銀標。

他說，今年賽事首次與文創結合，邀請現代新銳設計師方序中的加入，親自操刀設計選手跑衣，讓萬金石馬拉松不僅是一項馬拉松盛會，同時結合在地觀光、藝術及文創等，讓運動不再只運動，也可以很藝術很時尚。

方序中指出，他將女王頭的造型意象化成「7」，畫作7條道路，代表即將開跑於2017。以幾何俐落感為表現方式，深色為基底，讓主題色更加鮮明，線條象徵充滿變化的地形道路，山形與海形的意象呼相輝映，也像是一道一道正在前進的光束，充滿挑戰且不斷往前邁進。

全新的女王頭意象設計驚艷全場，也讓參與歷屆賽事選手耳目一新。發表會上不僅邀來馬拉松好手陳聖崴、陳瑋琳、張哲豪、邱念慈一同展示2017賽事限定周邊商品，更請到「正能量女神」Rima瑞瑪席丹擔任選手設計跑衣壓軸走秀，並大方與跑友分享路跑時尚穿搭術。

2017萬金石限定商品即日起於官網上開放預購，相關優惠詳情請上2017新北市萬金石馬拉松官方Facebook(http://bit.ly/onlyWANfb) 。1060106

(中央社)