大馬新聞名人投書 談新南向政策優勢

馬來西亞新聞協會理事長與前馬來西亞國家新聞社總經理翁書雄，本週分別投書給2家大馬媒體，探討台灣政府推出的「新南向政策」，凸顯大馬社會重視台馬經貿的關係。

翁書雄以「台灣指望新南向政策，開創更寬廣的區域合作與繁榮」為題，分別在3日刊登於「馬來西亞國家新聞社」（Bernama）；4日刊登於馬來西亞英文媒體「優勢財經日報」(The Edge Financial Daily)，讓大馬不同族群讀者可趁機了解台灣的現況。

投書開頭表示，台灣政府推出「新南向政策」將有助於與亞洲18個國家形塑新型與互利合作關係，最終創造更強烈的經濟共同體意識。尤其過去幾個月以來，台灣政府官員、計畫執行者、學術界人士、民間單位執行長等正積極配合推動該項政策，以期為台灣開拓一個新型經濟發展模式。

前述台灣政府官員、計畫執行者、學術界人士、民間單位執行長等已認知，雖然鄰近的中國大陸、日本及南韓對台灣的經濟發展仍具有重要性，但由蔡英文總統擘劃的「新南向政策」，代表一個新型的倡議，台灣在亞洲持續成長中，將重新定位為一關鍵性角色。

同時，「新南向政策」除提升經濟合作，也強調「以人為本」，深化雙邊交流，以及青年學者、學生及產業專業人員的培養。例如，東協青年產業專業人員在台灣進行為期2週的交流，以商業及網絡的鏈結，尤其在科技交流平台上。

投書也引述台灣國家發展委員會主任秘書曾雪如的言論，指雖然台灣在技術層面具有強項的優勢，但並不表示將一直擁有此項優勢。台灣未來新方向是在於價值的競爭，而不是在過去價格的競爭。台灣將持續提升其經濟發展模式，從過去以效率為導向的模式到以數位化創新為導向的模式，且運用更多智慧的方式生產產品及提供服務。

同時，經濟部國際貿易局主任秘書李冠志指出，「新南向政策」並不是台灣的廠商在國外進行單向投資，而是雙向的互惠互利，甚至在台灣設立據點。在此一政策下，在資源分享方面，台灣政府將重新檢視與相關國家既有的雙邊協定，以加強雙邊的合作關係。

投書也引用駐馬來西亞代表處代表章計平的言論，指「新南向政策」的精神是擴大台灣與鄰近國家在經貿、觀光、教育及文化的交流與合作。台灣與馬來西亞地理相近，相互訪問密切，關係一向友好。

章計平表示，台灣現為馬來西亞第4大外資來源國，累計至今的投資金額達到121億美元，目前在馬來西亞的台商共有1700家。台灣也是馬來西亞的第8大貿易夥伴，2015年的雙邊貿易金額為136億美元。2016年1至7月雙邊貿易額達到86億7千萬美元，較2015年同期增加2.2%。

他也表示，為配合推動「新南向政策」有關教育的要素，台灣政府將撥款10億元，以加強台灣與東協國家雙邊教育合作。在該政策下，2017年台灣將提供馬來西亞學生赴台灣求學的獎學金名額自20個增加為30個。1060106

(中央社)