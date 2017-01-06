中市衛生局長徐永年 榮任醫管會執行長

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台中市衛生局長徐永年將於16日榮任衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長，他6日說，將持續以促進民眾健康福祉、營造社區優質醫療願景為努力目標。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月6日

台中市衛生局長徐永年將於16日榮任衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長，他今天說，將持續以促進民眾健康福祉、營造社區優質醫療願景為努力目標。

市長林佳龍除肯定徐永年承擔重任，並期勉就任新職後，持續整合醫療資源，提升醫療能量及品質。衛生局長遺缺將由成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學接任。

對於榮任新職一事，徐永年除感謝林佳龍的支持指導，未來將持續以促進民眾健康福祉、營造社區優質醫療的願景為努力目標，希望可以實踐世界衛生組織（WHO）提倡「全民均健（Health for All）」的理想。

台中市衛生局表示，徐永年從103年12月至今的就職期間，秉持「從效率整合，用創新思考」的方針，帶領團隊推動「一區一特色，一股一方案」的品質改善方案，積極創造更貼近民眾實際需求的服務，打造亮眼的公共衛生新局面。

衛生局長遺缺將由成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學接任，衛生局說，呂宗學在台灣大學公共衛生研究所及衛生政策與管理研究所分別取得碩、博士學位，專長健康資料加值分析與應用，以及大數據分析在醫療領域的應用。1060106

(中央社)