氣喘發作停路肩遭開單 法院挺駕駛判撤銷
王姓男子去年2月因感冒引發氣喘舊疾發作，緊急停靠路肩服藥休息，遭國道警方當場舉發開單，他不服提起行政訴訟，認為氣喘發作仍繼續行駛發生意外後果豈不是更嚴重？彰化地院審理後認為王男有理，判決撤銷原處分。
停國道路肩睡覺？還是氣喘發作臨停休息？47歲王男去年2月19日下午2點，剛上中港交流道就感到身體不適，停在南下179.1公里處路肩休息，國道警方經過時發現他正在閉目養神，以「路肩停車睡覺（非故障車）」為由，開出4000元違規罰單、並記違規點數1點。
王男主張，當時因感冒、氣喘發作，停在路肩吃藥，等氣喘好一點再上路行駛，員警卻堅持開單，強調路肩就是給車子故障或特殊條件停駛，若氣喘發作一直行駛導致意外，難道是他活該？
法官引用行政罰法第13條，「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。」及國道警方證詞，認定當時王展顯有身體猝遇危難，無法於短時間至下一交流道或休息站吃藥休息之不得以情事。
審理法官根據王男提出的診斷證明書，向診所查證，確認王男自100年3月25日至去年9月30日在診所治療共23次，去年2月24日又嚴重發作前來診治，採信王男主張，判決撤銷原處分。
國道三隊交通組長賴協駿指出，開單舉發的林姓員警當時有詢問是否需代叫救護車，王男認應該不用婉拒，由於當下狀況無法判斷王男是否真的生病不舒服，因此依無故停駛路肩的違規事實舉發開單，並無不妥，對判決表示尊重。
(中時)
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