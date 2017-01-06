高市聯合查核百貨商場等公共安全 7業者不合格

高雄市政府為加強維護市民春節期間消費場所安全，由秘書處消保官會同工務局、消防局、建築師公會、室內裝修公會、建築物公共安全檢查公會等專業公會，於105年12月27日起至106年1月3日針對本市大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱場所，進行建築物公共安全及消防檢查共計16家。

檢查結果，建築物公共安全部分，大統百貨企業精品分公司2樓裝璜封閉緊急出口處，違反建築法第77條第1項，將由工務局依法裁處新台幣6萬元罰鍰，並限期30日內完成改善；其餘不符合規定之業者6家，主要缺失為防火門開啟不易或無法自動關閉、逃生動線及安全梯間堆置物品等，已依建築法命業者限期改善，如逾期不改善或複查不合格場所，將進行裁罰。

另消防設施檢查結果，不符合規定之業者5家，主要缺失包括泡沬滅火設備蜂鳴器未動作、幫浦組件故障、自動撒水設備之部分撒水頭放射障礙、火警自動警報設備故障、緊急廣播設備故障、電壓表故障、緊急照明設備故障、排煙機故障、地毯、窗簾未使用防焰產品等項目，已依消防法開立限期改善通知單，如經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，亦將進行裁罰。

市府特別呼籲，年節時期百貨公司及大賣場等公共場所人潮聚集，業者應注意避難通道、出入口、安全門梯、室內走廊是否暢通，並應加強消防設備自主管理，以保障民眾購物安全；另外市府除持續不定期抽查高市大型百貨公司、商場、量販店及視聽歌唱場所外，也請消費者在進出各營業場所時，應特別留意公共安全設施及緊急逃生避難通道，以保障自身安全，如發現業者有公共安全違法情事，可撥打1999市民服務專線反應，共同維護高市消費場所公共安全。

(中時)