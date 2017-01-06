控馬英九收頂新2億獻金挨告 周玉蔻勝訴免賠
名嘴周玉蔻，2年多前指控時任總統馬英九，收受頂新集團2億元政治獻金，馬認為周莫須有爆料，為杜絕名嘴不經查證就惡意指控，委請律師提告用妨害名譽，民事求償精神慰撫金1000萬元，並在《中國時報》等四報頭版刊登半版道歉啟事一日。台北地方法院今（6）日下午審結，法官判周玉蔻勝訴免賠。
周玉蔻2014年底分別在《美麗島電子報》及多個政論節目中，指控馬英九總統收受頂新集團2億元政治獻金，馬多次否認，並要求周道歉未果，就以個人名義委請律師，分採民刑事途徑，向台北地院自訴周女涉嫌加重誹謗，及民事求償1000萬，並得登報道歉。刑事部分，2015年底，北院刑庭法官一審判周無罪後，目前上訴台灣高等法院審理中；民事求償部分，今（6）日審結宣判。 另吳子嘉爆馬英九團隊收頂新10億獻金，馬英九求償，上周獲勝訴，法官判吳敗訴要賠180萬，並登報道歉。
(中時)
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