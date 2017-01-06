中山醫大研究紅酒多酚抑制口腔黏膜下纖維化

中山醫學大學生物醫學科學所張文瑋（右起）與口腔醫學院教授余承佳合作，研究出保健用品「紅酒多酚」可抑制口腔黏膜下纖維化，已申請專利。（林欣儀攝）

醫學新突破！國立中興大學生醫工程研究所所長張健忠與化工系博士陳俊瑋攜手研究，開發出結合化療與光療的雙效新療法，提供癌症患者抗癌新方向。中山醫學大學生物醫學科學所張文瑋與口腔醫學院教授余承佳合作，研究出保健用品「紅酒多酚」可抑制口腔黏膜下纖維化，已申請專利。

張文瑋指出，口腔黏膜下纖維化的致病原因與咀嚼檳榔有相當大關係，研究發現，檳榔中含有的檳榔鹼會導致口腔黏膜發炎、進而發生纖維化情況，嚴重者會造成患者嘴巴張合不順，而約有8％的口腔黏膜下纖維化患者可能轉化為口腔癌，且其癒後較未罹患纖維化者差。

為了解如何抑制口腔黏膜下纖維化的發生，張文瑋與余承佳花費3年時間研究，發現紅酒多酚中的白藜蘆醇具有抑制發炎效果，且其能抑制造成黏膜纖維化的細胞蛋白，張文瑋說，透過取得的患者黏膜實驗，發現未加入紅酒多酚的黏膜匯出先纖維化的萎縮情況，但若加入紅酒多酚，則纖維化情況較緩和，且濃度越高、越沒有纖維化情況。

也就是說，習慣咀嚼檳榔者，可以長期使用紅酒多酚預防口腔黏膜下纖維化的發生，張文瑋表示，這項研究已經發表在腫瘤學頂尖期刊「腫瘤標靶」，並申請研究專利，接下來希望能開發相關保健藥物或商品。

中興大學的抗癌新療法也已發表於美國化學會期刊「ACS Applied Materials & Interfaces」，張健忠說，這次研究合成的NV-12P分子為水溶性，代謝性好、較易排除，其可附著在癌細胞上，先以化學療法殺死部分癌細胞或抑制細胞活性，它本身也是一種光感藥物，透過特定波長的光照射癌組織，兩者發生化學作用後，達到殺死癌細胞的效果。

張健忠強調，這項研究是抗癌藥物開發的新概念，在細胞實驗中，最佳療程為施藥2至3天後，緊接採用光動力療法，此時細胞所剩不多並很虛弱，不必太強的照光度即可根治，此研究目前已進入動物試驗階段。

(中時)