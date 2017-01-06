石板屋前搭公車 紫斑蝶候車亭超吸睛

紫斑蝶候車亭超吸睛。（吳江泉翻攝）

原住民裝置藝術正逐漸出現在市民生活環境中，由高市府團隊原民會與交通局合作下推出原住民族傳統文化與公共藝術，經改裝市區候車亭矗立於鳳山行政中心站澄清湖路兩側，吸引過往民眾目光。

原民會表示，高雄市擁有山、海、河、港等自然資源蘊育出多元豐富的族群文化，在城市角落佈建原住民族公共藝術，可讓民眾藉由觸目可及的藝術文化裝置，認識在地原住民族文化內涵及生活習性，加深理解原民文化，也讓城市飄散原民風貌，帶動原鄉觀光旅遊。

原民會谷縱．喀勒芳安主委表示，澄清路鳳山行政中心候車亭主要呈現茂林「魯凱族下三社」原住民生活環境特色，傳遞魯凱族石板文化與紫斑蝶生態之美，完成後吸引不少民眾駐足停留。谷縱說，透過原民裝置藝術展現文化，是希望吸引民眾親往原鄉體驗在地紫斑蝶生態與石板文化。民眾可透過原民會所推出的高雄原味輕旅行遊程實地走一趟，另外也可前往位於前鎮的高雄原住民故事館，透過館內多元豐富的原住民生活美學創意，看見更多的驚喜，而館外週六時更有原民市集與樂舞展演，更是閒暇時就近體驗原鄉文化的好所在。

交通局長陳勁甫則指出，鳳山行政中心站位處澄清路主要幹道上，藉由原民文化裝置藝術，賦予候車亭新意象，不只讓搭車民眾感受部落風情及臺灣紫斑蝶道的生態之美，更能提供市民具文化內涵的優質候車環境，也讓等車不再枯燥單調。

藝術裝置特別邀請茂林當地魯凱族傳統工藝藝術家烏巴克先生設計，其紫斑蝶維妙維肖地在候車亭花朵上採蜜，當陣風吹來時，紫斑蝶翅膀會輕輕舞動，如同花蝴蝶在花叢間飛舞，栩栩如生；石板屋則是保存魯凱族傳統建築文化特色的最佳實例，而石板屋頂、石板牆、門楣雕刻、石椅、木杵臼等元素，就像頭目的石板屋重現。

原民會說，鳳山行政中心站澄清路兩側候車亭，不管是搭乘公車、散步走過、騎車路過或開車經過時，建議民眾駐足片刻親近及認識原住民族的露天藝術創作，更歡迎規劃原鄉觀光輕旅行，體驗自然特殊景觀風貌及文化內涵。

(中時)