吳克群潔癖 上完廁所要洗澡
吳克群日前到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新專輯，為了讓歌迷更了解自己，他接受「真心話快問快答」考驗，遊戲中自曝他習慣上完廁所一定要洗澡，但此話一出，令愷樂充滿疑惑，直問為什麼？反遭吳克群質疑：「你們不會嗎？怎麼這麼髒啊！？」還搞笑幽默的說:「我要離你們遠一點！」
吳克群因與威廉曾一起主持節目而結為好友，主持人毛弟問他若女友和威廉同時提出邀約，會如何選擇？吳克群表示，因為自己很重視朋友，所以會選擇威廉。他說，以前他們一起主持節目時，他因腰部有舊傷，偶遇復發身體不適，多虧威廉講笑話炒熱氣氛。但毛弟聽完卻不以為然，笑稱:「威廉愛講笑話是因為節目裡有很多美女啦！」
吳克群在節目中，還小秀一段模仿好友威廉唱自創曲的樣子，神情到位，讓愷樂和毛弟都大呼；「好像喔！」。除此之外，吳克群也應歌迷要求即興創作，自彈自唱，讓粉絲聽得如癡如醉，愷樂說:「這接在威廉的自創曲後，完全可以感受整個音樂的層次就是不一樣啦！」更多精彩內容請鎖定1月7日、晚間6點播出的八大綜合台。
(中時)
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