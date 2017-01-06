長榮年終平均發4個月 華航還沒拍板

我要評比

農曆春節將至，員工最關心的就是年終獎金。長榮航空今天證實，今年年終獎金平均4個月，華航則傳出年終獎金僅0.5個月，但華航說還在研議。

每年農曆春節前，各大企業年終獎金發多少都會成為最熱門話題，今年受到一例一休政策上路，不少企業都傳出年終獎金縮水，不過，長榮航空今天證實，今年員工獎金平均會有4個月，也會根據個人表現做調整。

華航今年年終獎金則傳出只有0.5個月，華航今天受訪時澄清，目前只開過一次會，接下來還會開會討論，還沒拍板定案。

遠東航空則表示，遠航去年還在重整階段，沒有年終獎金，今年重整完畢，但是碰上一例一休、兩岸航線退燒等大環境衝擊，會不會發放還不知道，但員工都有共識共體時艱。1060106

(中央社)