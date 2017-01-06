美大學沒看走眼 17歲洪若華飆67桿

業餘新秀洪若華在高手如雲的日立賽首輪，交出並列第2的67桿。(圖：TLPGA提供)

明年高中畢業就赴美就讀喬治亞大學的17歲新秀洪若華，6日在日立慈善盃菁英賽首輪飆出並列第2的67桿(-5)，證明當初包括哈佛、史丹佛等18所美國大學爭相網羅沒有看走眼。

洪若華現是楊梅區治平高中體育班2年級學生，幼稚園開始學體操，小學4年級開始跟父親打高爾夫球，2013年就以業餘球員身分參加LPGA台灣錦標賽，近1、2年在國內外職業與業餘賽事頻傳佳績，去年初在TLPGA仰德女子公開賽獲得生涯參加職業賽最佳成績並列第5，業餘賽事則在全國夏季排名賽獲得總冠軍，由於成績出色，得到美國18所大學邀約申請入學及提供高額獎學金。

洪若華表示，因為喬治亞大學的教練的想法與她很相近，才會選擇這所大學，明年高中畢業就會赴美就讀。

第9屆日立慈善盃菁英賽是她第3度參賽，6日首輪抓下7隻小鳥與2個柏忌，以67桿並列第2，這也是她參加職業賽以來的最佳成績，打出台灣未來的希望。

事實上，洪若華近1年成績得以突飛猛進，主要是拜前旅日女將黃玉珍為師，經揮桿改造與心態指導，表現脫胎換骨，成為日後在LPGA舞台發光的台灣希望。

對於首輪表現，她說，主要是鐵桿發揮的很好，上果嶺那1桿都能打靠近旗竿，比較可惜的是2個柏忌都3桿洞出現3推。不過，她4個5桿洞都抓鳥，與領先者陳依妏是這輪唯二長洞抓鳥百分百的球員。

(中時電子報)