校花撞臉Baby當替身遭換角 爆因G奶惹的禍

網紅周文羽(左)傳曾被劇組相中當Baby(右)替身。（圖／取材自周文羽、孤芳不自賞微博）

周文羽被指激似Angelababy而小有名氣。（圖／取材自周文羽、Angelababy微博）

由鍾漢良、Angelababy主演的電視劇《孤芳不自賞》近來開播沒多久，卻爆出兩人大量使用替身傳聞，且因劇中多數場景用綠幕拍，造成背景效果不佳，對此，製片人發聲明未來會更加注重後製，並澄清主演們都是本人上陣演出，駁斥替身傳聞，但現又爆出當初一名G奶網紅本來被選為當Baby替身，卻因火辣身材和Baby差太多而遭到換角。

畢業於武漢紡織大學的大陸網紅周文羽，因長得像Angelababy，加上火辣的G奶好身材而小有人氣，據《全明星探》指出，當初戲劇開拍時，劇組相中她和baby神似而找她當替身，周文羽對此相當積極，努力了好一段時間，接著進到劇組定裝、試妝時，還曾因對化妝品過敏進醫院，最後卻因「身形和Baby不一樣」為由，遭到劇組換角。

據知情人士表示，周文羽被換掉就只是因擁有豐滿上圍，令她本人也深覺不公平，直呼離譜，但也只能無奈尊重劇組決定，日前她也曾發文祝福《孤芳不自賞》收視長虹。

(中時電子報)