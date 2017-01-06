日曜天地生活福利品特賣會 廠商祭出清價

日曜天地網羅多家廠商，自今（6）日起22日舉辦「居家生活福利品特賣會」，吸引人潮搶便宜。（圖／曾麗芳）

日曜天地「居家生活福利品特賣會」，包含PHILIPS、聲寶、惠而浦、督洋、象印、虎牌、勳風等品牌祭出出清價。（圖／曾麗芳）

歲末年終，向是除舊佈新的好時機，看準消費者年終採購家電的商機，日曜天地網羅多家廠商，自今（6）日起22日舉辦「居家生活福利品特賣會」，包含PHILIPS、聲寶、惠而浦、督洋、象印、虎牌、勳風等品牌祭出出清價。

今日開展首日舉辦「福氣金筊杯！擲出好運氣」的搏杯比賽，由於初賽需連擲2個聖杯才可進入決賽，決賽連擲最多聖杯者，即可免費帶回聲寶LED液晶電視、飛利浦吸塵器、tokuyo SPA泡腳機等大獎，活動吸引逾千名消費者報名參加搶好運！

值得一提的是，日曜天地特地設計金色的筊杯與「好運區」，當筊杯投入四四方方的「好運區」，意味新的一年「事事金好運」，也替現場增添不少熱鬧年節氣氛！

日曜天地表示，家電廠商通常會在換季期間推出福利品出清特賣會，但這次日曜特地集結大小家電、居家用品、寢具等廠商擴大聯合舉辦，讓消費者一次購足年前所需。

由於台中近期空氣污染嚴重，經常呈現危險級紫爆程度，飛利浦主推PM2.5濾除率高達99.9％的高效濾淨空氣清淨機AC4076型，採智能模式可自動偵測空氣品質加速濾淨效能，有效過濾過敏原、不良微粒與聲寶7L空氣清淨除濕機AD-W614T型，皆是賣場詢問度高的商品，平均單月可賣出80台。

(工商)