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台建薩德促武統？主辦方：蓄意偽造消息

旺報
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台建薩德促武統？主辦方：純屬蓄意偽造
大陸《財經雜誌》6日中午對網傳大陸全國人大外事委員會主任委員傅瑩的演說報告內容，發出澄清聲明闢謠。（取自財經雜誌官方微博）

網傳大陸全國人大外事委員會主任委員傅瑩在一份內部報告中指出，如果美國在台灣部署薩德反導系統，屆時武統就會進入議事日程，不過6日中午大陸《財經雜誌》在官方微博發出澄清，強調消息是蓄意偽造，對造謠行為予以譴責。

6日有媒體報導，傅瑩在內部報告提到，川普可能會利用台灣讓中國急中生亂，她強調，台灣問題是底線，美國一旦在台灣部署薩德系統，武力統一將進入議事日程，大陸國家主席習近平也會盡快和川普見面，主動塑造中美關係。

據了解，該篇文章內容，近日在大陸網路及社群媒體上瘋傳，對於消息出處，也有說法稱，是在2016年「三亞財經國際論壇」演講內容的「要點」，大陸《財經雜誌》6日中午因此在官方微博發出澄清。

《財經雜誌》聲明指出：網傳的傅瑩女士在2016年三亞·財經國際論壇演講內容所謂的要點，純屬蓄意偽造，給社會造成誤導，產生不良影響。財經雜誌官方稱，對此類造謠托偽行為予以譴責，並保留通過法律途徑予以追究的權利。

(旺報)

關鍵字：財經大陸財經雜誌台灣雜誌
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