台建薩德促武統？主辦方：蓄意偽造消息
網傳大陸全國人大外事委員會主任委員傅瑩在一份內部報告中指出，如果美國在台灣部署薩德反導系統，屆時武統就會進入議事日程，不過6日中午大陸《財經雜誌》在官方微博發出澄清，強調消息是蓄意偽造，對造謠行為予以譴責。
6日有媒體報導，傅瑩在內部報告提到，川普可能會利用台灣讓中國急中生亂，她強調，台灣問題是底線，美國一旦在台灣部署薩德系統，武力統一將進入議事日程，大陸國家主席習近平也會盡快和川普見面，主動塑造中美關係。
據了解，該篇文章內容，近日在大陸網路及社群媒體上瘋傳，對於消息出處，也有說法稱，是在2016年「三亞財經國際論壇」演講內容的「要點」，大陸《財經雜誌》6日中午因此在官方微博發出澄清。
《財經雜誌》聲明指出：網傳的傅瑩女士在2016年三亞·財經國際論壇演講內容所謂的要點，純屬蓄意偽造，給社會造成誤導，產生不良影響。財經雜誌官方稱，對此類造謠托偽行為予以譴責，並保留通過法律途徑予以追究的權利。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。