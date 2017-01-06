男子遇臨檢全身發抖 機車電瓶槽起獲毒品
40歲吳姓男子騎車行經環河南路三段時，遇保大隊第一中隊員警正在執行路檢勤務，吳男一看到員警不自主的全身發抖、猛冒冷汗，堅決否認持有違禁品。
吳男同意讓員警檢查隨身物品及機車，但員警要查看他的機車時，卻不斷想靠近干擾，更加深員警懷疑。其中一名蔡姓員警平時對機車修護很有興趣，眼尖發現機車腳踏墊下方鬆動，經打開後在電瓶槽內查獲1支安毒玻璃球吸食器，內含毒品殘渣。
員警依法將吳男上銬後，吳否認有其他毒品，並不斷求情希望員警能夠放了他。但員警又在同一處找到1包廣告面紙，裡面夾藏1包安非他命，吳男見狀仍不死心，持續打悲情牌要員警放他一條生路，辯稱毒品和吸食器正要拿去丟棄。但警方不為所動，仍依法將他逮捕送辦。
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(中時)
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