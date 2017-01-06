偉晉上馬「屁股撅高」 被笑有夠醜！

偉晉馬上英姿。(CHOCO TV 提供)

偉晉。(CHOCO TV 提供)

易恩(左)及Evan。(CHOCO TV 提供)

型男大比拚。(CHOCO TV 提供)

「SpeXial」團員Evan、偉晉、易恩、執、Dylan以及大陸演員查傑主演，「SpeXial」團員晨翔、風田特別演出，上線一周觀看量破億的陸劇《刺客列傳》，6日起在CHOCO TV全台首播！

講述因天下共奉的帝王死於刺殺，4個諸侯國將帝國疆域重新分劃，開始了鼎足並立、各自為政的局面。君王與刺客之間的君臣之情，不僅有權謀、復仇，更有柔情。

此劇主打「全美男」，不僅沒有女主角，主角到配角皆以男演員出演，甚至連街邊小商販、路旁老百姓，更是清一色男性！Dylan苦笑表示，劇組「陰陽失調」，他們只能討論隔壁劇組有哪些漂亮女生！晨翔也在旁開完笑補充：「看見化妝師姐姐真的是拍攝期間唯一小確幸！」

Evan此次挑大樑飾演天璣國君王，用盡心機、運籌帷幄的同時更不忘耍帥，但他卻坦言這是拍戲最緊繃的一次；不僅挑戰古裝角色，舞劍、打鬥、騎馬飛奔樣樣來，更因為飾演的角色「蹇賓」是個相當嚴肅的人物，跟現實生活中活潑、愛大笑的他不一樣，因此覺得更有挑戰。

大陸播出期間更俏皮在網路上與粉絲互動「有看本王的表現嗎，覺得怎麼樣？」他也表示很常被問及演戲、唱歌比較喜歡哪一項？兩項都熱愛的他此次在《刺》劇裡不僅演戲，更與Dylan合唱片頭曲〈劍心飛揚〉一圓心願。

第一次多團員拍攝古裝劇，拍攝期間有無糗事發生？偉晉表示第一場上馬戲，沒有經驗的他，誤以為會有老師簡單指導；沒想到正式開拍劇組直接喊他「上馬！」敬業的他硬著頭皮上，外表假裝鎮靜，自覺用了最帥氣的姿勢上馬，沒想到事後卻被團員笑「有夠醜」、「屁股撅這麼高，到底想幹嘛？」

易恩則爆料「Evan超重！」原來是因有場戲他需要背著Evan走一大段碎石子道路。劇組詢問需不需要替身？盡職的他帥氣表示「不用！」但隨著熱汗一直滴，還要防止踩到古裝長袍下擺，再加上背上Evan重量，「根本是登山前的負重訓練！」而背上的Evan卻舒服到幾乎要睡著，拍攝一結束，易恩馬上把他扔下說「起床了！你真的把我的背當你的床嗎！」

另有全台首播、陳喬恩主演《鬼吹燈之精絕古城》，百萬收視保證《歡樂頌》、《如果蝸牛有愛情》。

(中時)