樂園打造勤美學山那村 讓遊客親近自然
苗栗縣香格里拉樂園由勤美集團接手後，今年起推出「勤美學－山那村」計畫，邀請國際藝術家王文志、陳建智等團隊駐村創作大型竹編屋，結合在地傳統工藝、飲食、童玩職人等文創團隊，規畫兩天一夜的美學五感體驗，讓遊客感受自然和土地的美好，拉近人與人關係。
走進山那村村民專屬入口，順著竹橋穿越五葉松樹林進入山那村，可先跟著在地職人一起烤橘子、捏饅頭、釀豆腐乳，體驗傳統農村樂。繼續往前走，映入眼簾的是山那村的精神堡壘「情天幕」，是國際藝術家王文志與樂園工作人員使用5000多根苗栗在地孟宗竹與桂竹一同搭建。
晚上則住在草地上一應具全的帳篷，數著星星談天說地、聽著蟲鳴蛙叫進入夢鄉，盥洗設施是由建築創作背景的藝術家陳建智，利用回收材質打造專屬勤美學的森林浴所，生活中每個環節都充滿驚喜。
香格里拉樂園總經理何承育表示，勤美學選擇最接近大自然方式，透過兩天一夜讓遊客忘卻煩惱、身歷其境親近自然，希望能開創新的旅遊模式，呈現台灣新的遊樂園。
園方表示，目前僅開放35至45人團體包場申請，勤美學提供一泊二食與在地課程體驗，請洽FB粉絲團 www.facebook.com/CMPVillage1001
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。