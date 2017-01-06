樂園打造勤美學山那村　讓遊客親近自然

在勤美學山那村，遊客可跟著在地職人體驗烤橘子、釀豆腐乳等手做。（黎薇攝）

國際當代地景藝術家王文志（左）駐村創作，以5000多跟苗栗孟宗竹打造巨大竹編屋。（黎薇攝）

香格里拉樂園打造勤美學山那村，不只是露營，希望讓遊客與自然為伍的美學態度。（黎薇攝）

晚上入住一應具全的帳篷，可聽著蟲鳴蛙叫進入夢鄉。（黎薇攝）

盥洗設施是由建築創作背景的藝術家陳建智，利用回收材質打造專屬勤美學的森林浴所。（黎薇攝）

苗栗縣香格里拉樂園由勤美集團接手後，今年起推出「勤美學－山那村」計畫，邀請國際藝術家王文志、陳建智等團隊駐村創作大型竹編屋，結合在地傳統工藝、飲食、童玩職人等文創團隊，規畫兩天一夜的美學五感體驗，讓遊客感受自然和土地的美好，拉近人與人關係。

走進山那村村民專屬入口，順著竹橋穿越五葉松樹林進入山那村，可先跟著在地職人一起烤橘子、捏饅頭、釀豆腐乳，體驗傳統農村樂。繼續往前走，映入眼簾的是山那村的精神堡壘「情天幕」，是國際藝術家王文志與樂園工作人員使用5000多根苗栗在地孟宗竹與桂竹一同搭建。

晚上則住在草地上一應具全的帳篷，數著星星談天說地、聽著蟲鳴蛙叫進入夢鄉，盥洗設施是由建築創作背景的藝術家陳建智，利用回收材質打造專屬勤美學的森林浴所，生活中每個環節都充滿驚喜。

香格里拉樂園總經理何承育表示，勤美學選擇最接近大自然方式，透過兩天一夜讓遊客忘卻煩惱、身歷其境親近自然，希望能開創新的旅遊模式，呈現台灣新的遊樂園。

園方表示，目前僅開放35至45人團體包場申請，勤美學提供一泊二食與在地課程體驗，請洽FB粉絲團 www.facebook.com/CMPVillage1001

(中時)