馬英九告周玉蔻敗訴 律師：會上訴

周玉蔻爆料前總統馬英九收頂新集團2億元政治獻金，馬求償並要求登報道歉一審敗訴。馬委任律師洪文浚表示，雖然周玉蔻審理中，一再聲稱有人告知、有消息來源，但事實證明周爆料不實，就本案而言，周仍有疏於查證的過失，收到判決書後，一定會提出上訴。

(中時)