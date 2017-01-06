「原是一家人！」青年高中原民社成果發表

青年高中6日下午舉辦「原是一家人，十年有成」成果展，原住民學生們穿上傳統服飾，透過歌舞展現他們的天賦。(林欣儀攝)

青年高中6日下午舉辦「原是一家人，十年有成」成果展，原住民學生們穿上傳統服飾，透過歌舞展現他們的天賦。(林欣儀攝)

成立屆滿10年的台中市私立青年高中原住民社團，為呈現10年來的努力果實，6日「原是一家人，十年有成」成果展，學生們穿上原住民服飾載歌載舞，呈現活力四射的熱鬧演出，讓台種觀眾拍手叫好。

青年高中學務主任曹利偉表示，校內約有180名原住民學生，可算是全台中市所有高中裡原民學生比例最高的學校，他們多數來自信義鄉及仁愛鄉，還有東勢的原住民，包括泰雅族、賽德克族、阿美族、布農族及卑南族等。

為充分發揮這群孩子的歌舞天賦，同時提供他們揮灑的空間，青年高中10年前成立原民社，校長賴建成說，這是全國唯二的原民社，在學校資源有限的情況下，一路走來真的不輕鬆，但成果豐碩，近幾年來，充滿熱情與傻勁的教師團隊帶著原民學生南征北討，獲得無數獎項，更連續7年獲邀到國父紀念館演出。

首度舉辦成果發表會，青年高中特別邀請部落教會的長老與原民學生家長來欣賞，看著他們在舞台上盡情展現表演天賦，演出小米祭、卑南勇士舞、阿美族鬥舞等精采多元的歌舞，台下響起如雷掌聲。

校方強調，為讓原住民孩子能擁有更多技能，社團老師除教導學生歌舞，包括汽機車維修證照、咖啡烘焙技術等，都是學生學習的課程，106學年度也將申請開辦電影電視科原住民專班，持續為培育原鄉孩子而努力。

(中時)