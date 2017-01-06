萬年峽谷水域 雲林加強救生演練

我要評比

古坑萬年峽谷風景美但藏危機，去年奪走3條寶貴生命，雲林縣消防局今天在當地水域加強救生演練，提升應變能力，並呼籲民眾別再進入危險水域。

雲林縣消防局統計，萬年峽谷在去年度發生7起落水事件，11人落水，救起8人（其中1人受傷送醫），3人喪命，當地已公告危險水域，禁止進入。

雲林消防局4日及今天於萬年峽谷水域，在高低落差10多公尺的河川切割峭壁，救援人員進行攀繩、划船、急流橫度、運送等演練救生。

雲林消防局表示，利用實地演練的機會，整合消防、義消救災能量，增加對於萬年峽谷水域的熟悉度，加強救生裝備操作熟練度，提升水域救生應變能力，保障民眾生命安全。1060106

(中央社)