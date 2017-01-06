國旅夯 飯店熱搜南投成長最高

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國旅越來越夯，全球訂房網站Hotels.com日前公布2017最具潛力目的地，發現出國不再是台灣人的最愛，南投、台南、嘉義都是假日放鬆好選擇。

在國內小旅行其實也很好玩，全球訂房網站Hotels.com日前統計台灣旅客2016年搜尋的熱門目的地，發現國內南投、嘉義、台南搜尋成長率排名前3，日本名古屋是成長率前5名中唯一海外旅遊目的地。

Hotels.com分析，南投搜尋成長率高達226%，嘉義和台南搜尋率也分別成長194%、172%；而日本名古屋搜尋率則排名第4，成長率135%；宜蘭排名第5，搜尋成長率有112%。

Hotels.com大中華區市場總監莊佩芙表示，台灣旅行市場成熟，國人休憩意識抬頭，國內旅行門檻較低，說走就走的週末小旅行相對容易，台灣住宿類型豐富且多元，體驗特色民宿、文旅成為旅行的樂趣是國旅成長一大原因。

這份調查第6到10名分別是釜山、高雄、沖繩、澳門和首爾，多是亞洲鄰近國家城市，適合台灣人短天數旅行。1060106

(中央社)