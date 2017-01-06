彎彎為人母畫小圓仔 分享孕期趣事

插畫家彎彎為人母後推出新作，把家中新成員「小圓仔」畫進書中，描繪產前產後趣事，像是一開始彎彎以為發福、小腹大了點，沒想到在檢查後，才發現自己是懷孕。

彎彎一直以來以她獨特的「彎式笑風」走遍江湖，2005年起推出數十本圖文書，擅長在平凡生活中找樂子，喜歡用插畫描繪自己的糗事，今年將推出她的第20本書「阿娘喂！我就這樣當媽了：彎兒小圓仔報到日記」，也是彎彎為人母後全新代表作。

彎彎把小孩「小圓仔」畫入插畫當中，和粉絲分享她產前、產後讓人哭笑不得的孕期趣事。像是一開始彎彎原本以為只是因為發福、小腹大了一點，沒想到在檢查之後，發現其實是懷孕。

彎彎笑說，因為本來肚子就肥，成為孕婦讓她不用再勉為其難縮小腹，懷孕三個月還被醫生誤以為已經五個月，讓她超尷尬，直到「小圓仔」胎動向她問好，才讓彎彎意識到，已經邁入全新的人生。

「阿娘喂！我就這樣當媽了：彎兒小圓仔報到日記」收錄彎彎的全新作品，集結從未公布的糗事，而彎彎家原先就有飼養3隻狗，在加入了「小圓仔」之後，不僅要顧及3隻狗在家東奔西跑，還要擔心牠們搶了小圓仔的奶瓶、或是彼此打架時吵到小圓仔睡覺，簡直蠟燭兩頭燒。

「阿娘喂！我就這樣當媽了：彎兒小圓仔報到日記」1月10日正式上市。1060106

(中央社)