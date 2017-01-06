大社蜜棗量少價揚 過年吃棗荷包失血
象徵美好的棗子是過年必吃的吉祥水果，但受去年風災頻仍影響，高雄大社蜜棗量少價揚，價格較去年同期漲2成，預估過年需求量大增，價格持續看漲，消費者荷包恐失血更多。
大社區農會今天舉辦蜜棗發表會，農業局副局長鄭清福、大社區農會總幹事陳宏誠、大社區長陳宏誠及多名民代與大社三寶吉祥物同台行銷蜜棗，強調送禮自用兩相宜。
牛奶、蜜棗、芭樂並稱大社三寶，大社區公所14、15日將在轄內觀音山大覺寺廣場辦理三寶展售會，現場也為活動暖場。
陳宏誠表示，受去年莫蘭蒂、梅姬等風災影響，目前轄內蜜棗整體產量銳減5成，價格較去年同期上揚2成，且棗子表皮也有風疤，加上近來暖冬，棗子皮較厚，品質比較差，價格卻比較貴；預估隨著越接近過年需求量大增，價格後勢看漲。
他說，大社蜜棗「珍蜜」果型呈現長橢圓，棗子產季後期，果實重達5、6兩，果肉清脆多汁。「珍寶」則是脆甜多汁略帶微酸，別具風味。新品種生力軍「珍愛」，果實呈現卵圓形，採收期較早且果實耐儲存，果肉細嫩多汁，預計過年前的1月19日上市。1060106
(中央社)
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