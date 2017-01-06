北韓多次試射 美：核武飛彈能力均提升

美國副國務卿布林肯今天表示，北韓去年進行空前水平的核爆與試射後，核武與飛彈能力在「質量」上已有所提升，顯示有需要持續向平壤當局施壓，令其重返裁武談判。

路透社報導，美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本、南韓首長會談後，在聯合記者會中表示，北韓去年進行24次飛彈試射及2次核爆，每次都從中學習。

布林肯說：「即使是1次所謂的失敗也算是進展，因為…他們從中汲取經驗，並運用到科技與下次試射、試爆。我們評估，北韓去年進行空前水平的試射、核爆後，軍事能力在質量上已有所提升。」

他說：「隨著日子每天過去，北韓威脅的確日益嚴重。」北韓領導人金正恩1日表示，平壤距離試射洲際彈道飛彈（ICBM）為期不遠，有朝一日這種飛彈會射中美國。

布林肯表示，美國、日本、南韓與其他國家加強合作來抵禦威脅至關重要。

布林肯說：「同時，我們持續向北韓全面性施壓絕對非常其重要，藉以阻止平壤進行這些試射、核爆，讓其重返談判桌，並秉持誠意走向無核化。」（譯者：中央社周莉芳）1060106

(中央社)