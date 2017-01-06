兩陸船越界捕魚 海巡重罰360萬

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基隆海巡隊今天指出，去年11月18日、22日分別查扣大陸浙江及福建漁船越界作業，昨天依違法情節分別裁處新台幣240萬元及120萬元，將於今天晚間驅離出境。

近年來，多數大陸漁船運用滾輪式底拖作業，所經之處棲地遭破壞殆盡，為確保海洋及漁業資源永續利用，基隆海巡隊自民國105年7月1日起配合海巡署實施「護永專案」，持續執行全國或區域性威力掃蕩專案。

105年11月18日及22日，基隆海巡隊執行「護永專案-區域聯防」、「海洋保育執法擴大掃蕩專案」分別查扣「浙玉漁16577」和「閩晉漁05756」兩艘大陸漁船越界作業，包括牟姓與莊姓兩名船長在內共24名漁工，船上漁獲共325公斤皆於帶返調查時先行海拋。

海洋巡防總局昨天依照兩岸人民關係條例第32、80條之一及其施行細則第42至45條規定，依違法情節狀況通知兩艘陸船分別裁處新台幣240萬元及120萬元。

基隆海巡隊表示，經查「浙」船曾遭基隆海巡隊及北部地區機動海巡隊驅離共計達8次在案，海洋巡防總局依噸位級距裁罰基準，處以最重罰鍰240萬元。

基隆海巡隊今天上午會同基隆市政府將船上漁網、漁具沒入並切割破壞起網設備；罰鍰經確定已匯入國庫，晚間8時將由基隆海巡隊派艇驅離出境。1060106

(中央社)