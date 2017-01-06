婷婷誤當小三 被正宮嗆聲嚇到腿軟
藝人邵昕前妻婷婷（黃鈺婷）上節目「麻辣天后傳」自揭曾誤當小三，介入他人家庭，正宮還找上門嗆聲，讓她嚇到腿軟，趕緊斬斷戀情。
中天綜合台「麻辣天后傳」是藝人利菁主持，日前邀藝人沈玉琳、詹惟中、婷婷、嘻小瓜等人上節目自揭心中祕密。
婷婷與邵昕有過一段10年婚姻，曾是「大嫂團」成員上節目聊家事，2012年與邵昕離婚，近來鮮少出現在螢光幕前，婷婷在節目中表示，曾對某男一見鍾情，對方帥又幽默，還曾在她開的服裝店更衣室玩「壁咚」，直呼「我人生第一次壁咚」。
對方開名車，還會彈吉他獻唱情歌，婷婷完全著迷，不料竟是有婦之夫，讓她誤當小三，坦言「自己在不知情狀況下，介入他人家庭」，正宮還找人一起到她的服飾店，嗆聲「我有看到老公跟妳的對話，載妳出去玩的車是我的」，讓婷婷嚇到腿軟，快速斬斷戀情。
嘻小瓜和媽媽一同上節目，小瓜媽表示，兩年前知道兒子不喜歡女生，她依然全力支持兒子的決定，但兒子求學時曾因性向被老師言語霸凌，卻不敢跟她說，是多年後看兒子臉書（facebook）才知道，讓她很心痛、自責。
利菁聽到言語霸凌的事怒罵「好過分」，很心疼嘻小瓜，直呼「你很勇敢，心也自由了」，小瓜媽說，「現在只要他快樂，我就快樂」，全場氣氛感人催淚。1060106
(中央社)
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