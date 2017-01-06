80歲果農吳金騰帝王蜜棗 每公斤衝160元
玉井區80歲果農吳金騰，把農作當成養生，而且眼光還比年輕人看得準，3年前即看到蜜棗能賣到好價錢，加入種植行列，而且隨時向農業專家請教施肥和照顧的技知識，最近開始收成，正逢市場大缺貨，他的帝王蜜棗，每公斤賣到160元的好價錢。
吳金騰原本是台糖員工，20多年前退休後，因家裡有2甲地，吳認為農作也是一種運動，就開始種土芒果和玉文，並偕妻子吳尤秀霞一起幫忙，當然，那時還在區公所上班的兒子吳皆慶夫妻，在農忙時，也會加入勞動行列。
3年前，冬天採收的蜜棗，開始在玉井推廣，那時已經77歲的吳金騰，就認為蜜棗的行情看好，於是就砍掉家裡約7分地的土芒果園，開始學著種蜜棗，而且還花了30幾萬元設置了網式果園，他選擇「帝王」和「三木」兩個品種栽種，從開花期的噴藥到結果後採用有機肥，均一步一步向專家請教。
吳金騰學習種蜜棗時，正好在區公所擔任課長的兒子吳皆慶也退休，多了人力後，吳金騰夫妻種蜜棗愈來愈有心得，今年雖然開花期遭受颱風侵襲，損失不少，但果子變少，卻讓甜度增加，而且更脆，富含更多水分。
近日，吳家棗園開始採收，正好碰上市場嚴重缺貨，吳金騰的帝王蜜棗，每天都接獲不少北部訂單，頂級貨每公斤賣到160元的好價錢，他還預估，至春節結束前，價格還會持續飆高。
(中時)
關鍵字：帝王蜜棗
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