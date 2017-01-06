你是我的眼我當你手腳 身障生相扶持

國立屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣與黃勤，一位重度腦性麻痺、另一位中度視覺障礙，兩個人互相扶持，「你是我的眼、我當你的手與腳」，互補對方的不足。

蕭丞竣從1歲就被鑑定是腦性麻痺重度者，穿著支架鐵鞋站立，走起路來像企鵝一樣吃力，站立時，兩手不能提東西，更不能拿教科書等重物，行走時需要有人攙扶，以維護安全，在大學上課跑班及移動時，必須使用電動車代步。

黃勤因早產導致視神經發育不全，左眼全盲只剩光覺，右眼視力也只剩0.1，眼前的世界總是模模糊糊的，看東西時要貼在物體前方，或拿放大鏡、望遠鏡、用手機拍照再放大才能看得到。

「我們並不是因為殘障才變熟的，而是因為都喜歡動漫和小說，有共同的話題，大二時就常在一起，進而成為室友，很自然的在身體功能上互補。」蕭丞竣說，兩個殘障人士在一起，也不見得會有話聊，他們和正常人一樣，是因為聊得來才走得近。

走在較傾斜的路上或是上下樓梯時，黃勤會扶著蕭丞竣，幫蕭丞竣拿衣服到洗衣機洗，為蕭丞竣買餐點;遇到紅綠燈轉換時，蕭丞竣則會提醒黃勤，東西掉在地上，蕭丞竣會協助撿拾。

丞竣大二當上動漫社的社長，黃勤也擔任幹部，原本已經營不善的社團，經過丞竣1年的帶領與管理，逐漸步上軌道，當社長時不僅要規劃社團課程、還要帶領社團活動，當遇到需要跑腿、動手的事情，就由黃勤來幫忙。

擅長桌遊的蕭丞竣買了20幾款桌遊，只要有他在的地方，包含社團、資源教室、宿舍的同學們都不會無聊，他的幽默感更讓旁人覺得輕鬆自在，個性顯然比較內向的黃勤說，他只要能找到一份工作養活自己就好了，還被蕭丞竣吐槽「那是家裡有錢才能講這種話」，兩個人相處就和常人一樣。

儘管生活上如此緊緊相依，但兩個人卻不依賴，談到即將畢業進入社會找工作，家分別住在高雄和台南的蕭丞竣和黃勤都說，要分開是必然，但會是一輩子的好朋友。1060106

(中央社)